У Гельсінкі розпочалась зустріч віч-на-віч Путіна і Трампа

Д.Трамп і В.Путін потиснули одне одному руки. На початку зустрічі двох лідерів виникла невелика незручність: президент Трамп спочатку підморгнув Путіну, а потім президенти не могли вирішити, кому виступати першим. Врешті, першим почав Путін.

“Настав час поговорити докладно про наші двосторонні відносини і про різні больові точки у світі”, — заявив Путін.

Трамп почав с того, що привітав Путіна з проведеним чемпіонатом світу і досягненнями Росії на турнірі.

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“У нас є великі речі, про які нам треба поговорити, і речі, які треба обговорити. Про все: починаючи від торгівлі до ракет, ядерної зброї, Китаю. Ми трохи поговоримо про Китай... Це велика можливість для двох великих країн, які не дуже ладнали декілька останніх років. Але я думаю, ми по закінченню матимемо екстраординарні стосунки... Я думаю, світ хотів би, щоб ми поладнали”, — зазначив він.

Також зазначимо, розпочали переговори в Гельсінкі також і міністр закордонних справ Сергій Лавров і Держсекретар Майк Помпео. Це їхня перша особиста зустріч.

Як повідомляв УНН, Трамп 15 липня прибув у Гельсінкі на зустріч зі Путіним. Російський лідер прибув у понеділок 16 липня.

Путин и Трамп: Рукопожатие, которого вы ждали pic.twitter.com/f5JTaD4jSh