У Гельсінкі розпочалась зустріч віч-на-віч Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа, передає кореспондент УНН.
Д.Трамп і В.Путін потиснули одне одному руки. На початку зустрічі двох лідерів виникла невелика незручність: президент Трамп спочатку підморгнув Путіну, а потім президенти не могли вирішити, кому виступати першим. Врешті, першим почав Путін.
“Настав час поговорити докладно про наші двосторонні відносини і про різні больові точки у світі”, — заявив Путін.
Трамп почав с того, що привітав Путіна з проведеним чемпіонатом світу і досягненнями Росії на турнірі.
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“У нас є великі речі, про які нам треба поговорити, і речі, які треба обговорити. Про все: починаючи від торгівлі до ракет, ядерної зброї, Китаю. Ми трохи поговоримо про Китай... Це велика можливість для двох великих країн, які не дуже ладнали декілька останніх років. Але я думаю, ми по закінченню матимемо екстраординарні стосунки... Я думаю, світ хотів би, щоб ми поладнали”, — зазначив він.
Також зазначимо, розпочали переговори в Гельсінкі також і міністр закордонних справ Сергій Лавров і Держсекретар Майк Помпео. Це їхня перша особиста зустріч.
Як повідомляв УНН, Трамп 15 липня прибув у Гельсінкі на зустріч зі Путіним. Російський лідер прибув у понеділок 16 липня.
Путин и Трамп: Рукопожатие, которого вы ждали pic.twitter.com/f5JTaD4jSh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.