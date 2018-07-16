В Хельсинки началась встреча тет-а-те Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Хельсинки началась двусторонняя встреча тет-а-тет президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает корреспондент УНН.
Д.Трамп и В.Путин пожали друг другу руки. В начале встречи двух лидеров возник небольшой неловкий момент: президент Трамп сначала подмигнул Путину, а затем президенты не могли решить, кому выступать первым. Наконец, первым начал Путин.
"Пришло время поговорить подробно о наших двусторонних отношениях и о различных болевых точках в мире", - заявил Путин.
Трамп начал с того, что поздравил Путина с проведенным чемпионатом мира и достижениями России на турнире.
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"У нас есть важные темы, о которых нам нужно поговорить, и темы, которые надо обсудить. Обо всем: начиная от торговли до ракет, ядерного оружия, Китая. Мы немного поговорим о Китае... Это большая возможность для двух крупных стран, которые не очень ладили несколько последних лет. Но я думаю, что по окончании у нас будут экстраординарные отношения... Я думаю, мир хотел бы, чтобы мы поладили", - отметил он.
Также отметим, начали переговоры в Хельсинки также и министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Майк Помпео. Это их первая личная встреча.
Как сообщал УНН, Трамп 15 июля прибыл в Хельсинки на встречу со Путиным. Российский лидер прибыл в понедельник 16 июля.
Путин и Трамп: Рукопожатие, которого вы ждали pic.twitter.com/f5JTaD4jSh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.