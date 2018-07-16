Посилені заходи безпеки та акції з українцями: посол про саміт Путіна і Трампа

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50957 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103232 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99010 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125984 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103391 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119564 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160121 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189998 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294354 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167283 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50843 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49322 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52908 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49238 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75087 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125984 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163852 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294354 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224539 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29843 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51492 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56322 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54636 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68867 перегляди
Актуальне
Посилені заходи безпеки та акції з українцями: посол про саміт Путіна і Трампа

Посилені заходи безпеки та акції з українцями: посол про саміт Путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 15632 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Наймасштабніші заплановані масові заходи у Гельсінкі до саміту президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна пройшли вчора на центральній площі, сьогодні також проходять акції, у тому числі за участю українців. Крім того, у день саміту у фінській столиці - обмеження руху та заплановані президентські прес-конференції, розповів в коментарі УНН посол України в Фінляндії Андрій Олефіров.

"Вчора відбулось декілька акцій, кілька невеликих акцій проходить і сьогодні, в тому числі за участю українців. Вчора українці, що проживають тут, а також велика група, що приїхала з України, долучились до великої акції в центрі міста. Українці були з плакатами, тож було приємно, що не тільки фінські ЗМІ, але і AFP або France24 так чи інакше не могли оминути українську групу", - розповів він.

Так, минулої доби у центрі Гельсінки в масових заходах взяло участь близько 2,5 тис. осіб.

"Крім того, вчора прибула двоюрідна сестра Олега Сенцова – пані Каплан, вона теж брала участь у цій акції. Вона виступала з трибуни, її чули всі присутні", - сказав посол.

Пізніше у неділю, за його словами, для фінських і одного американського ЗМІ була організована прес-конференція в посольстві, також була зустріч з громадою, фінами, дипломатами.

Олефіров нагадав, що цієї доби президент США Дональд Трамп уже зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Очікуємо перемовини у вузькому форматі між президентом США і РФ після першої години. Потім у розширеному форматі відбудеться зустріч як робочий ланч. Після цього очікується спільний підхід до преси Трампа і Путіна. Після спільного підходу до преси президент Трамп має залишити територію Фінляндії, президент Фінляндії зустрінеться з Путіним, після чого Путін також залишить Фінляндію, а президент Фінляндії дасть прес-конференцію за результатами: його думки, оцінка зустрічей, які відбудуться сьогодні", - сказав дипломат.

Зазначимо, за інформацією Білого дому, зустріч Путіна і Трампа віч-на-віч почнеться о 13:20 і триватиме півтори години.

За словами посла, на сьогодні масштабних акцій у фінській столиці не заплановано. За повідомленням поліції Фінляндії, правоохоронці сьогодні отримали всього 13 повідомлень про організацію мітингів.

"Акції та заходи – це все було вчора, тут лише невеличкі акції, тому що весь центр фізично перекритий. Акції мають бути не тільки заради акції – у наш час необхідно, щоб зрозуміли, за що саме ти виступаєш. Власне, зараз вся центральна площа, де знаходиться офіс президента Фінляндії, перекрита. Заборони проводити акції в інших місцях не було, всі вони були проведені вчора", - сказав він.

Водночас у поліції Гельсінкі зазначили, що перекриття руху біля офісу президента триватиме кілька годин. Крім того, найближчим часом очікуються короткочасні перекриття руху на всій території центру Гельсінкі.

Олефіров також пояснив повідомлення ЗМІ про те, що поліція закликала громадян не дивитися з вікон на кортежі Путіна і Трампа.

"Мова йде не просто про те, щоб не визирати у вікна. Просять не виглядати у відкриті вікна, для того, щоб не спровокувати охорону, щоб вони не подумали, що хтось там ховається. Ніколи не чув, щоб траплялось щось у світі від цього, але такі перестороги існують", - сказав він.

За його словами, на час саміту заходи безпеки в столиці було посилено.

"Заздалегідь фінські правоохоронці повідомили, що по-перше, ті, хто прилітають навіть із шенгенських країн, мають бути готові до того, що у них можуть перевірити паспорт – до паспортного контролю всередині Шенгенської зони", - зазначив він.

Посол пояснив, що зазвичай прикордонники на перевіряють паспорти громадян з Шенгенської зони.

"По-друге, в аеропорту і на вулицях вдвічі більше поліцейських машин. Крім того, найважливіше – кортеж супроводження. Виключна зона – це центральна зона, де знаходиться офіс президента – там, скажімо, два квартали по периметру 360 градусів перекриті, встановлені блоки, і цю територію по периметру охороняє поліція Фінляндії", - зазначив він.

За словами посла, супроводження і обмеження в жодному разі не заважає руху іншого транспорту на вулицях міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19