Посилені заходи безпеки та акції з українцями: посол про саміт Путіна і Трампа

"Вчора відбулось декілька акцій, кілька невеликих акцій проходить і сьогодні, в тому числі за участю українців. Вчора українці, що проживають тут, а також велика група, що приїхала з України, долучились до великої акції в центрі міста. Українці були з плакатами, тож було приємно, що не тільки фінські ЗМІ, але і AFP або France24 так чи інакше не могли оминути українську групу", - розповів він.

Так, минулої доби у центрі Гельсінки в масових заходах взяло участь близько 2,5 тис. осіб.

"Крім того, вчора прибула двоюрідна сестра Олега Сенцова – пані Каплан, вона теж брала участь у цій акції. Вона виступала з трибуни, її чули всі присутні", - сказав посол.

Пізніше у неділю, за його словами, для фінських і одного американського ЗМІ була організована прес-конференція в посольстві, також була зустріч з громадою, фінами, дипломатами.

Олефіров нагадав, що цієї доби президент США Дональд Трамп уже зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Очікуємо перемовини у вузькому форматі між президентом США і РФ після першої години. Потім у розширеному форматі відбудеться зустріч як робочий ланч. Після цього очікується спільний підхід до преси Трампа і Путіна. Після спільного підходу до преси президент Трамп має залишити територію Фінляндії, президент Фінляндії зустрінеться з Путіним, після чого Путін також залишить Фінляндію, а президент Фінляндії дасть прес-конференцію за результатами: його думки, оцінка зустрічей, які відбудуться сьогодні", - сказав дипломат.

Зазначимо, за інформацією Білого дому, зустріч Путіна і Трампа віч-на-віч почнеться о 13:20 і триватиме півтори години.

За словами посла, на сьогодні масштабних акцій у фінській столиці не заплановано. За повідомленням поліції Фінляндії, правоохоронці сьогодні отримали всього 13 повідомлень про організацію мітингів.

"Акції та заходи – це все було вчора, тут лише невеличкі акції, тому що весь центр фізично перекритий. Акції мають бути не тільки заради акції – у наш час необхідно, щоб зрозуміли, за що саме ти виступаєш. Власне, зараз вся центральна площа, де знаходиться офіс президента Фінляндії, перекрита. Заборони проводити акції в інших місцях не було, всі вони були проведені вчора", - сказав він.

Водночас у поліції Гельсінкі зазначили, що перекриття руху біля офісу президента триватиме кілька годин. Крім того, найближчим часом очікуються короткочасні перекриття руху на всій території центру Гельсінкі.

Олефіров також пояснив повідомлення ЗМІ про те, що поліція закликала громадян не дивитися з вікон на кортежі Путіна і Трампа.

"Мова йде не просто про те, щоб не визирати у вікна. Просять не виглядати у відкриті вікна, для того, щоб не спровокувати охорону, щоб вони не подумали, що хтось там ховається. Ніколи не чув, щоб траплялось щось у світі від цього, але такі перестороги існують", - сказав він.

За його словами, на час саміту заходи безпеки в столиці було посилено.

"Заздалегідь фінські правоохоронці повідомили, що по-перше, ті, хто прилітають навіть із шенгенських країн, мають бути готові до того, що у них можуть перевірити паспорт – до паспортного контролю всередині Шенгенської зони", - зазначив він.

Посол пояснив, що зазвичай прикордонники на перевіряють паспорти громадян з Шенгенської зони.

"По-друге, в аеропорту і на вулицях вдвічі більше поліцейських машин. Крім того, найважливіше – кортеж супроводження. Виключна зона – це центральна зона, де знаходиться офіс президента – там, скажімо, два квартали по периметру 360 градусів перекриті, встановлені блоки, і цю територію по периметру охороняє поліція Фінляндії", - зазначив він.

За словами посла, супроводження і обмеження в жодному разі не заважає руху іншого транспорту на вулицях міста.