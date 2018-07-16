Трамп зустрівся з президентом Фінляндії

Трамп прибув до Резиденції Мянтюніемі в Гельсінкі, де його і першу леді Меланію Трамп привітали президент Нійністьо та його дружина.



Лідери були помічені разом на маленькому балконі резиденції перед тим, як вони почали сніданок.



Трамп після цього має повернутись до свого готелю, перш ніж потрапити до президентського палацу на переговори з Путіним.



Нагадаємо, Зустріч тет-а-тет президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна почнеться о 13:20 за київським часом.



