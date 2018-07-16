Трамп встретился с президентом Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистьо перед саммитом с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на AP.
Трамп прибыл в Резиденцию Мянтюниеми в Хельсинки, где его и первую леди Маланью Трамп поздравили президент Нийнистьо и его жена.
Лидеры были замечены вместе на маленьком балконе резиденции перед тем, как они начали завтрак.
Трамп после этого должен вернуться в свой отель, прежде чем попасть в президентский дворец на переговоры с Путиным.
Напомним, встреча тет-а-тет президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнется в 13:20 по киевскому времени.