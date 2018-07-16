Трамп встретился с президентом Финляндии

Трамп прибыл в Резиденцию Мянтюниеми в Хельсинки, где его и первую леди Маланью Трамп поздравили президент Нийнистьо и его жена.



Лидеры были замечены вместе на маленьком балконе резиденции перед тем, как они начали завтрак.



Трамп после этого должен вернуться в свой отель, прежде чем попасть в президентский дворец на переговоры с Путиным.



Напомним, встреча тет-а-тет президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнется в 13:20 по киевскому времени.



