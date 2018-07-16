Зустріч Путіна і Трампа віч-на-віч почнеться о 13:20 і триватиме півтори години

Також наголошується, що зустріч триватиме півтори години і закінчиться о 14:50 (14:50 за київським), а на 16:50 (16:50 за київським) запланована спільна прес-конференція. Програма переговорів, складена службами протоколу лідерів, як правило, дає лише умовні орієнтири тривалості зустрічі. Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що з російської сторони ніяких обмежень щодо тривалості розмови немає, тому точний час, яке президенти відведуть на спілкування, невідомо.

Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.

За півтора року з моменту вступу Трампа на посаду президента США у них з Путіним відбулося кілька телефонних розмов.