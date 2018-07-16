Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105689 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127233 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134597 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170433 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153858 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141514 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182241 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа

Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа

Киев  •  УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Встреча тет-а-тет президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнется в 13:20 (13:20 по киевскому времени) в Хельсинки. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в воскресенье, передает УНН.

Также отмечается, что встреча продлится полтора часа и закончится в 14:50 (14:50 по киевскому), а на 16:50 (16:50 по киевскому) запланирована совместная пресс-конференция. Программа переговоров, составленная службами протокола лидеров, как правило, дает лишь условные ориентиры продолжительности встречи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны никаких ограничений по продолжительности разговора нет, поэтому точное время, которое президенты отведут на общение, неизвестно.

Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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