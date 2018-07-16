Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Встреча тет-а-тет президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнется в 13:20 (13:20 по киевскому времени) в Хельсинки. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в воскресенье, передает УНН.
Также отмечается, что встреча продлится полтора часа и закончится в 14:50 (14:50 по киевскому), а на 16:50 (16:50 по киевскому) запланирована совместная пресс-конференция. Программа переговоров, составленная службами протокола лидеров, как правило, дает лишь условные ориентиры продолжительности встречи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны никаких ограничений по продолжительности разговора нет, поэтому точное время, которое президенты отведут на общение, неизвестно.
Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.
За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.