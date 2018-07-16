Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа

Также отмечается, что встреча продлится полтора часа и закончится в 14:50 (14:50 по киевскому), а на 16:50 (16:50 по киевскому) запланирована совместная пресс-конференция. Программа переговоров, составленная службами протокола лидеров, как правило, дает лишь условные ориентиры продолжительности встречи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны никаких ограничений по продолжительности разговора нет, поэтому точное время, которое президенты отведут на общение, неизвестно.

Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.