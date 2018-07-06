Bloomberg: Трамп і Путін можуть домовитися про виведення іранських військ зі Сирії

За даними агентства, питання про роль Ірану в Сирії буде ключовим під час зустрічі двох лідерів 16 липня. Одночасно переговори на цю тему Москва веде з Тегераном.

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Як відзначають джерела, російське керівництво в попередньому порядку погодилося з вимогами США і Ізраїлю, які хочуть, щоб підтримувані Іраном сили покинули територію на півдні Сирії біля ізраїльського кордону і були замінені на війська, лояльні уряду в Дамаску.

Як стверджує Bloomberg, зараз Москва і Вашингтон ведуть інтенсивні переговори, спрямовані на те, щоб за підсумками зустрічі в Гельсінкі була досягнута хоча б одна серйозна домовленість, яку Трамп міг би пред’явити як доказ успішності саміту і виправдання подальших кроків США щодо поліпшення відносин зі РФ.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна пройде 16 липня в Гельсінкі.