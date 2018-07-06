Bloomberg: Трамп и Путин могут договориться о выводе иранских войск из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут в ходе ожидаемого саммита в Хельсинки достичь договоренностей, предусматривающих вывод поддерживаемых Ираном войск из сирийской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, вопрос о роли Ирана в Сирии будет ключевым в ходе встречи двух лидеров 16 июля. Одновременно переговоры на эту тему Москва ведет с Тегераном.
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Как отмечают источники, российское руководство в предварительном порядке согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы покинули территорию на юге Сирии у израильской границы и были заменены на войска, лояльные правительству в Дамаске.
Как утверждает Bloomberg, сейчас Москва и Вашингтон ведут интенсивные переговоры, направленные на то, чтобы по итогам встречи в Хельсинки была достигнута хотя бы одна серьезная договоренность, которую Трамп мог бы предъявить в качестве доказательства успешности саммита и оправдания дальнейших шагов США по улучшению отношений с РФ.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.