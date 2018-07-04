У Гельсінкі під час саміту Путіна і Трампа пройдуть протести, зокрема, на підтримку України

За словами начальника відділу комунікацій в поліції Гельсінкі Юха Хакола, зібрання запланувала молодь з Національної коаліційної партії. Молоді люди планують виступити проти торгових мит на алюміній і сталь, а також проти анексії Росією Криму.



Крім того, окрему акцію запланували російськомовні жителі Фінляндії.



Також очікується акція на захист прав людини, організована групою Helsinki for Human Rights. У соціальній мережі Facebook створено захід Helsinki Calling!, куди запрошуються всі бажаючі. В описі зазначено, що воно пройде 16 липня в вигляді маршу по центру Гельсінкі.



Хакола заявив, що напередодні зустрічі президентів очікує більшу кількість заявок щодо проведення демонстрацій.



Нагадаємо, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч 16 липня в Гельсінкі.



