У Гельсінкі під час саміту Путіна і Трампа пройдуть протести, зокрема, на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На дату зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна в Гельсінкі, яка відбудеться в понеділок, 16 липня, на сьогодні заплановано уже чотири акції протесту, повідомляє УНН з посиланням на yle.fi.
За словами начальника відділу комунікацій в поліції Гельсінкі Юха Хакола, зібрання запланувала молодь з Національної коаліційної партії. Молоді люди планують виступити проти торгових мит на алюміній і сталь, а також проти анексії Росією Криму.
Крім того, окрему акцію запланували російськомовні жителі Фінляндії.
Також очікується акція на захист прав людини, організована групою Helsinki for Human Rights. У соціальній мережі Facebook створено захід Helsinki Calling!, куди запрошуються всі бажаючі. В описі зазначено, що воно пройде 16 липня в вигляді маршу по центру Гельсінкі.
Хакола заявив, що напередодні зустрічі президентів очікує більшу кількість заявок щодо проведення демонстрацій.
Нагадаємо, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч 16 липня в Гельсінкі.