В Хельсинки во время саммита Путина и Трампа пройдут протесты, в частности, в поддержку Украины

По словам начальника отдела коммуникаций в полиции Хельсинки Юха Хакола, собрание запланировала молодежь из Национальной коалиционной партии. Молодые люди планируют выступить против торговых пошлин на алюминий и сталь, а также против аннексии Россией Крыма.



Кроме того, отдельную акцию запланировали русскоязычные жители Финляндии.



Также ожидается акция в защиту прав человека, организованная группой Helsinki for Human Rights. В социальной сети Facebook создана мероприятие Helsinki Calling!, куда приглашаются все желающие. В описании указано, что оно пройдет 16 июля в виде марша по центру Хельсинки.



Хакола заявил, что накануне встречи президентов ожидает большее количество заявок на проведение демонстраций.



Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 16 июля в Хельсинки.



