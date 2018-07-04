В Хельсинки во время саммита Путина и Трампа пройдут протесты, в частности, в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На дату встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки, которая состоится в понедельник, 16 июля, на сегодня запланировано уже четыре акции протеста, сообщает УНН со ссылкой на yle.fi.
По словам начальника отдела коммуникаций в полиции Хельсинки Юха Хакола, собрание запланировала молодежь из Национальной коалиционной партии. Молодые люди планируют выступить против торговых пошлин на алюминий и сталь, а также против аннексии Россией Крыма.
Кроме того, отдельную акцию запланировали русскоязычные жители Финляндии.
Также ожидается акция в защиту прав человека, организованная группой Helsinki for Human Rights. В социальной сети Facebook создана мероприятие Helsinki Calling!, куда приглашаются все желающие. В описании указано, что оно пройдет 16 июля в виде марша по центру Хельсинки.
Хакола заявил, что накануне встречи президентов ожидает большее количество заявок на проведение демонстраций.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 16 июля в Хельсинки.