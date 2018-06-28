Трамп і Путін зустрінуться 16 липня в Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч 16 липня в Гельсінкі. Про це повідомляє прес-служба Кремля, передає УНН.
"Відповідно до досягнутої домовленісті, 16 липня в Гельсінкі відбудеться зустріч Володимира Путіна і Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - йдеться в повідомленні.
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Під час переговорів, як повідомляє прес-служба Кремля, сторони планують обговорити "поточний стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".
Як повідомляв УНН, віце-президент США Майкл Пенс раніше розповів, що Д.Трамп обговорить зі своїм колегою В.Путіним широке коло питань, включаючи економічні зв'язки, ситуацію в Україні та Сирії.