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Трамп и Путин обсудят экономические связи, Украину и Сирию

Трамп и Путин обсудят экономические связи, Украину и Сирию

Киев  •  УНН

 • 11877 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп обсудит со своим коллегой Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию в Украине и Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, передает УНН.

“Есть широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться”, — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что среди этих вопросов “экономические связи США с Россией и странами мира”.

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Как отмечается в материале, среди тем, которые планируется обсудить, ситуация в Украине и Сирии, а также вмешательство в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: “Думаю, многое будет поднято”. “Трамп уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова”.

Bloomberg отмечает, что Пенс отказался объяснить, считает ли он возможным возвращение России к G7 и восстановления формата “восьмерки”. “В той мыслью, которое у меня есть, я поделюсь с президентом”, — сказал Пенс.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

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