Росія і США домовилися про місце зустрічі Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа. Про це повідомив помічник В.Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів президента РФ з радником президента США Джоном Болтоном, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“До зустрічі (Болтона з Путіним — ред.) були проведені закриті контакти, під час яких узгоджувалися параметри і можливість такої зустрічі (Трампа і Путіна — ред.)”, — сказав Ушаков.
За його словами, “вибрано дуже зручне місце і для нас, і для американської сторони”.
“Це третя сторона”, — уточнив представник Кремля.
Як розповів Ушаков, саміт ймовірно займе кілька годин. Президенти, швидше за все, зустрінуться в середині дня. Відбудеться розмова тет-а-тет і спільна прес-конференція.
Подробиці майбутнього саміту будуть оголошені у четвер, 28 червня.
Нагадаємо, видання Politico раніше повідомило, що місцем можливої зустрічі лідерів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна можуть стати Гельсінкі.