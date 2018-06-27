Росія і США домовилися про місце зустрічі Путіна і Трампа

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 60230 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 122790 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 109178 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 141411 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 111774 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123125 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163146 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190325 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 299899 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167431 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 18670 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 25579 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 22409 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 20807 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 18609 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 11055 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 7929 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 141399 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 169692 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 299894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 35459 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54556 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58892 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56977 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71121 перегляди
Актуальне
Росія і США домовилися про місце зустрічі Путіна і Трампа

Росія і США домовилися про місце зустрічі Путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 11692 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа. Про це повідомив помічник В.Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів президента РФ з радником президента США Джоном Болтоном, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“До зустрічі (Болтона з Путіним — ред.) були проведені закриті контакти, під час яких узгоджувалися параметри і можливість такої зустрічі (Трампа і Путіна — ред.)”, — сказав Ушаков.

За його словами, “вибрано дуже зручне місце і для нас, і для американської сторони”.

“Це третя сторона”, — уточнив представник Кремля.

Як розповів Ушаков, саміт ймовірно займе кілька годин. Президенти, швидше за все, зустрінуться в середині дня. Відбудеться розмова тет-а-тет і спільна прес-конференція.

Подробиці майбутнього саміту будуть оголошені у четвер, 28 червня.

Нагадаємо, видання Politico раніше повідомило, що місцем можливої зустрічі лідерів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна можуть стати Гельсінкі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31