Россия и США договорились о месте встречи Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник В.Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров президента РФ с советником президента США Джоном Болтоном, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“До встречи (Болтона с Путиным — ред.) были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность такой встречи (Трампа и Путина — ред.)”, — сказал Ушаков.
По его словам, “выбрано очень удобное место и для нас, и для американской стороны”.
“Это третья сторона”, — уточнил представитель Кремля.
Как рассказал Ушаков, саммит вероятно займет несколько часов. Президенты, скорее всего, встретятся в середине дня. Состоится беседа тет-а-тет и совместная пресс-конференция.
Подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня.
Напомним, издание Politico ранее сообщило, что местом возможной встречи лидеров США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина могут стать Хельсинки.