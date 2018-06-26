Білий дім розглядає Гельсінкі для майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Білий дім залишає три дні наприкінці майбутньої поїздки президента Дональда Трампа в середині липня до Великої Британії та Брюсселю, залишаючи місце для можливого саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на Politico.
Плани на майбутнє, як і раніше, все ще доповнюються, повідомляють джерела у Білому домі. Але нинішнє місце проведення зустрічі, яке розглядають чиновники, - розповідає джерело, знайоме з плануванням, - це столиця Фінляндії, Гельсінкі.
Такі локації можуть надати Путіну те, чого він так бажав, - нейтральну територію у країні, досить близькій до Росії, щоб він міг повернутися до Москви в строк до фінального матчу Кубка світу 15 липня, пише видання.
Хоча нічого остаточного про потенційний саміт не було написано в письмовій формі, "всі готуються так, ніби це Гельсінкі", - повідомило джерело видання.
Як повідомляв УНН, за інформацією видання Kronen Zeitung, підготовка до зустрічі Трампа і Путіна повним ходом іде в Австрії.