ЗМІ: у Австрії повним ходом іде підготовка до зустрічі Трампа і Путіна

Також у Відень вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів.



Остаточне рішення про дату саміту може бути прийнято в середині наступного тижня, відзначає видання.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "у недалекому майбутньому". Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.



Як повідомляв УНН, агентство Bloomberg опублікувало інформацію, згідно з якою президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.