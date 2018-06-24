ЗМІ: у Австрії повним ходом іде підготовка до зустрічі Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. До столиці Австрії кілька днів тому прибули російські та американські дипломати, які повинні взяти участь у підготовці зустрічі президента США Дональда трампа та голови РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
Також у Відень вже прибувають групи російських та американських служб безпеки, які почали аналіз обстановки для організації переговорів двох лідерів.
Остаточне рішення про дату саміту може бути прийнято в середині наступного тижня, відзначає видання.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "у недалекому майбутньому". Про це заявив державний секретар США Майк Помпео.
Як повідомляв УНН, агентство Bloomberg опублікувало інформацію, згідно з якою президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.