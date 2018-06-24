Помпео розповів, коли Трамп може зустрітися з Путіним

"Я думаю, що цілком імовірно, що президент Трамп зустрінеться зі своїм колегою (президентом РФ Володимиром Путіним - ред.) в не дуже віддаленому майбутньому після цього візиту (помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву наприкінці червня - ред.)", - повідомив держсекретар США.



Помпео додав, що Вашингтон "прагне знайти точки, в яких наші інтереси (США і Росії, - ред.) спільні, і захищати американські інтереси там, де ні".



Як повідомляв УНН, агентство Bloomberg опублікувало інформацію, згідно з якою президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.