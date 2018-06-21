Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или после визита в Лондон

По их данным, встречу предполагается провести в ходе ожидающегося визита Трампа в Европу. В том, что касается времени проведения встречи, то рассматриваются два возможных варианта, сообщили источники. Она может пройти до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или же после визита Трампа в Великобританию, намеченного на 13 июля.

Как отметили источники, планы организации встречи в любом случае пока еще не окончательны. В Белом доме от комментариев отказались.

Как сообщал УНН, Лондон обеспокоен возможностью встречи в июле президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, особенно если она произойдет раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве и западное дипломатический источник.