Bloomberg: Трамп може зустрітися з Путіним до саміту НАТО або ж після візиту в Лондон

За їхніми даними, зустріч передбачається провести в ході очікуваного візиту Трампа в Європу. У тому, що стосується часу проведення зустрічі, то розглядаються два можливих варіанти, повідомили джерела. Вона може пройти до саміту НАТО в Брюсселі 11 липня або ж після візиту Трампа до Великої Британії, запланованого на 13 липня.

Як відзначили джерела, плани організації зустрічі в будь-якому випадку поки ще не остаточні. У Білому домі від коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНН, Лондон стурбований можливістю зустрічі в липні президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, особливо якщо вона відбудеться раніше саміту НАТО і візиту глави американської адміністрації до Великої Британії. Про це повідомила газета The Times з посиланням на неназване високопоставлене джерело в британському уряді і західне дипломатичне джерело.