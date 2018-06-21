Bloomberg: Трамп може зустрітися з Путіним до саміту НАТО або ж після візиту в Лондон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі. Про це повідомило в середу агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

За їхніми даними, зустріч передбачається провести в ході очікуваного візиту Трампа в Європу. У тому, що стосується часу проведення зустрічі, то розглядаються два можливих варіанти, повідомили джерела. Вона може пройти до саміту НАТО в Брюсселі 11 липня або ж після візиту Трампа до Великої Британії, запланованого на 13 липня.

Як відзначили джерела, плани організації зустрічі в будь-якому випадку поки ще не остаточні. У Білому домі від коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНН, Лондон стурбований можливістю зустрічі в липні президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, особливо якщо вона відбудеться раніше саміту НАТО і візиту глави американської адміністрації до Великої Британії. Про це повідомила газета The Times з посиланням на неназване високопоставлене джерело в британському уряді і західне дипломатичне джерело.

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