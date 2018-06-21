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The Times: Лондон стурбований можливістю зустрічі Путіна і Трампа до саміту НАТО

The Times: Лондон стурбований можливістю зустрічі Путіна і Трампа до саміту НАТО

Київ • УНН

 • 10543 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Лондон стурбований можливістю зустрічі в липні президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, особливо якщо вона відбудеться раніше саміту НАТО і візиту глави американської адміністрації до Великої Британії. Про це повідомила газета The Times з посиланням на неназване високопоставлене джерело в британському уряді і західне дипломатичне джерело, передає УНН.

“Не ясно, чи відбудеться ця зустріч до (саміту) НАТО і візиту (Трампа) до Великої Британії або після. Безумовно, для нас було б краще, якби це було після”, — наводить видання слова джерела в Уайтхоллі. “Це надає іншу динаміку і без того колоритного тижня”, — додав він.

The Times пише, що основна стурбованість Лондона в світлі можливої зустрічі лідерів РФ і Сполучених Штатів полягає в тому, що вона може негативно відбитися на прихильності Трампа загальним цілям НАТО і на результатах його поїздки до Великої Британії, яка намічена на 13 липня. “Все стривожені тим, що відбувається, бояться за майбутнє (Північноатлантичного) альянсу”, — сказало джерело газети в британському уряді. Відзначається, що місцем для проведення зустрічі з великим ступенем ймовірності розглядається штаб-квартира ОБСЄ у Відні.

Західне дипломатичне джерело повідомило виданню, що подібна зустріч напередодні саміту НАТО, наміченого на 11-12 липня в Брюсселі може викликати “сум’яття і занепокоєння”. “Це буде вкрай негативна подія”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Трамп зустрінеться з королевою Єлизаветою II.

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