Трамп зустрінеться з королевою Єлизаветою II
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою II під час свого візиту до Британії в липні. Про це повідомив американський посол у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Як зазначає телеканал, Трамп відвідає Сполучене Королівство 13 липня, і це стане його першою поїздкою до Британії з 2016 року, коли він був обраний президентом.
На питання чи зустрінеться американський президент з королевою, Джонсон відповів, що “так”. “Я маю на увазі, він повинен побачитися з главою держави”, — сказав американської посол. Він зауважив, що візит Трампа до Великобританії, коли він “ступить на британську землю”, — це дуже важливий і “символічний” момент. Американський посол назвав зустріч з королевою — “найважливішою”, тому що вона є главою держави. Він пояснив, що Трамп сам хоче, щоб ця зустріч відбулася.
Sky News зазначає, що можливо зустріч пройде в Віндзорському замку 13 липня, так як в цей день він буде закритий для відвідувань. Крім того, очікується, що Трамп проведе переговори з британським прем’єр-міністром Терезою Мей.
Як повідомляв УНН, у США дві авіакомпанії не хочуть перевозити розлучених з сім’ями дітей іммігрантів.