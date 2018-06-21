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Трамп зустрінеться з королевою Єлизаветою II

Трамп зустрінеться з королевою Єлизаветою II

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з королевою Великої Британії Єлизаветою II під час свого візиту до Британії в липні. Про це повідомив американський посол у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Як зазначає телеканал, Трамп відвідає Сполучене Королівство 13 липня, і це стане його першою поїздкою до Британії з 2016 року, коли він був обраний президентом.

На питання чи зустрінеться американський президент з королевою, Джонсон відповів, що “так”. “Я маю на увазі, він повинен побачитися з главою держави”, — сказав американської посол. Він зауважив, що візит Трампа до Великобританії, коли він “ступить на британську землю”, — це дуже важливий і “символічний” момент. Американський посол назвав зустріч з королевою — “найважливішою”, тому що вона є главою держави. Він пояснив, що Трамп сам хоче, щоб ця зустріч відбулася.

Sky News зазначає, що можливо зустріч пройде в Віндзорському замку 13 липня, так як в цей день він буде закритий для відвідувань. Крім того, очікується, що Трамп проведе переговори з британським прем’єр-міністром Терезою Мей.

Як повідомляв УНН, у США дві авіакомпанії не хочуть перевозити розлучених з сім’ями дітей іммігрантів.

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