Трамп встретится с королевой Елизаветой II

Как отмечает телеканал, Трамп посетит Соединенное Королевство 13 июля, и это станет его первой поездкой в ​​Британию с 2016 года, когда он был избран президентом.

На вопрос встретится американский президент с королевой, Джонсон ответил, что “да”. “Я имею в виду, он должен увидеться с главой государства”, — сказал американский посол. Он отметил, что визит Трампа в Великобританию, когда он “ступит на британскую землю”, — это очень важный и “символический” момент. Американский посол назвал встречу с королевой — “важнейшей”, потому что она является главой государства. Он пояснил, что Трамп сам хочет, чтобы эта встреча состоялась.

Sky News отмечает, что возможно встреча пройдет в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Как сообщал УНН, в США две авиакомпании не хотят перевозить разлученных с семьями детей иммигрантов.