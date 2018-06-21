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Трамп встретится с королевой Елизаветой II

Трамп встретится с королевой Елизаветой II

Киев  •  УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп встретится с королевой Великобритании Елизаветой II во время своего визита в Британию в июле. Об этом сообщил американский посол в Великобритании Роберт Вуд Джонсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Как отмечает телеканал, Трамп посетит Соединенное Королевство 13 июля, и это станет его первой поездкой в ​​Британию с 2016 года, когда он был избран президентом.

На вопрос встретится американский президент с королевой, Джонсон ответил, что “да”. “Я имею в виду, он должен увидеться с главой государства”, — сказал американский посол. Он отметил, что визит Трампа в Великобританию, когда он “ступит на британскую землю”, — это очень важный и “символический” момент. Американский посол назвал встречу с королевой — “важнейшей”, потому что она является главой государства. Он пояснил, что Трамп сам хочет, чтобы эта встреча состоялась.

Sky News отмечает, что возможно встреча пройдет в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Как сообщал УНН, в США две авиакомпании не хотят перевозить разлученных с семьями детей иммигрантов.

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