Помпео рассказал, когда Трамп может встретиться с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, что вполне вероятно, что президент Трамп встретится со своим коллегой (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) в не очень отдаленном будущем после этого визита (помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня - ред.) ", - сообщил госсекретарь США.
Помпео добавил, что Вашингтон "стремится найти точки, в которых наши интересы (США и России, - ред.) общие, и защищать американские интересы там, где нет".
Как сообщал УНН, агентство Bloomberg опубликовало информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.