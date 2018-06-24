Помпео рассказал, когда Трамп может встретиться с Путиным

"Я думаю, что вполне вероятно, что президент Трамп встретится со своим коллегой (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) в не очень отдаленном будущем после этого визита (помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня - ред.) ", - сообщил госсекретарь США.



Помпео добавил, что Вашингтон "стремится найти точки, в которых наши интересы (США и России, - ред.) общие, и защищать американские интересы там, где нет".



Как сообщал УНН, агентство Bloomberg опубликовало информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.