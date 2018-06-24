СМИ: в Австрии полным ходом идет подготовка к встрече Трампа и Путина

Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров.



Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.



Напомним, президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.



Как сообщал УНН, агентство Bloomberg опубликовало информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.