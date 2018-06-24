СМИ: в Австрии полным ходом идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые должны принять участие в подготовке встречи президента США Дональд Трамп и главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров.
Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.
Напомним, президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в недалеком будущем". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
Как сообщал УНН, агентство Bloomberg опубликовало информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.