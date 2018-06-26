Белый дом рассматривает Хельсинки для будущей встречи Трампа с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Белый дом оставляет три дня в конце будущей поездки президента Дональда Трампа в середине июля в Великобританию и Брюссель, оставляя место для возможного саммита с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на Politico.
Планы на будущее, как и раньше, все еще дополняются, сообщают источники в Белом доме. Но нынешнее место проведения встречи, которое рассматривают чиновники, - рассказывает источник, знакомый с планированием - это столица Финляндии, Хельсинки.
Такие локации могут предоставить Путину то, чего он так хотел, - нейтральную территорию в стране, достаточно близкой к России, чтобы он мог вернуться в Москву в срок к финальному матчу Кубка мира 15 июля, пишет издание.
Хотя ничего окончательного о потенциальном саммите не было написано в письменной форме, "все готовятся так, будто это Хельсинки", - сообщил источник.
Как сообщал УНН, по информации издания Kronen Zeitung, подготовка к встрече Трампа и Путина полным ходом идет в Австрии.