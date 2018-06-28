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Держсекретар США розповів про майбутнє Росії у глобальних дискусіях

Держсекретар США розповів про майбутнє Росії у глобальних дискусіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає неминучим майбутню участь Росії в дискусіях, які зачіпають глобальні питання зовнішньої політики, заявив держсекретар США Майк Помпео. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Президент глибоко переконаний, що Росія неминуче буде учасником цих важливих геостратегічних дискусій”, — сказав шеф американської дипломатії, виступаючи на слуханнях у комітеті Сенату Конгресу з асигнувань, відповідаючи на прохання сенаторів прокоментувати слова Трампа про необхідність повернення Росії у форматі “великої сімки”.

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За словами Помпео, американський лідер розраховує виявити сфери, в яких Росія і США могли б вести продуктивні дискусії, які підуть на користь обом державам. При цьому держсекретар звернув увагу на те, що “нинішня адміністрація була набагато жорсткішою по відношенню до Росії, ніж багато інших попередні адміністрації”.

Нагадаємо, раніше американський лідер, перед тим як відправитися на саміт G7 8-9 червня в Канаді, заявив про те, що членство Росії в клубі повинно бути відновлено. Він додав, що остаточне рішення з цього питання має бути прийняте спільно всіма учасниками Групи семи.

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У відповідь на заяву Трампа Путін сказав, що Росія не виходила з G8, а інші члени клубу відмовилися брати участь в саміті на російській території “по відомих міркувань”. Він закликав усіх учасників “сімки” приїхати в Москву.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей і канцлер Німеччини Ангела Меркель назвали умовами повернення Росії в G7 зміна позиції Москви по Криму і прогрес в українському конфлікті.

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