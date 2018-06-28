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Госсекретарь США рассказал о будущем России в глобальных дискуссиях

Госсекретарь США рассказал о будущем России в глобальных дискуссиях

Киев  •  УНН

 • 10014 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп считает неизбежным участие России в дискуссиях, затрагивающих глобальные вопросы внешней политики, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Президент глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий”, — сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям, отвечая на просьбу сенаторов прокомментировать слова Трампа о необходимости возвращения России в формате “большой семерки”.

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По словам Помпео, американский лидер рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могли бы вести продуктивные дискуссии, которые пойдут на пользу обоим государствам. При этом госсекретарь обратил внимание на то, что “нынешняя администрация была гораздо жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации”.

Напомним, ранее американский лидер, перед тем как отправиться на саммит G7 8-9 июня в Канаде, заявил о том, что членство России в клубе должно быть восстановлено. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято совместно всеми участниками Группы семи.

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В ответ на заявление Трампа Путин сказал, что Россия не выходила из G8, а другие члены клуба отказались участвовать в саммите на российской территории “по известным соображениям”. Он призвал всех участников “семерки” приехать в Москву.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель назвали условиями возвращения России в G7 изменение позиции Москвы по Крыму и прогресс в украинском конфликте.

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