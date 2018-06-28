Трамп і Путін обговорять економічні зв'язки, Україну та Сирію

“Є широке коло тем, про які буде говорити президент і якими необхідно зайнятися”, — наводить агентство слова Пенса. Він уточнив, що серед цих питань “економічні зв’язки США з Росією та країнами світу”.

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Як зазначається в матеріалі, серед тем, які планується обговорити, ситуація в Україні та Сирії, а також втручання в американські вибори. Говорячи про останній питанні, Пенс додав: “Думаю, багато чого буде порушено”. “Трамп вже обговорював це з президентом Путіним раніше; я б очікував, що він обговорить це з ним знову”.

Bloomberg відзначає, що Пенс відмовився пояснити, чи вважає він можливим повернення Росії до G7 та відновлення формату “вісімки”. “Тією думкою, яке у мене є, я поділюся з президентом”, — сказав Пенс.

У середу помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон узгодили час і місце проведення зустрічі лідерів двох країн. За його словами, подробиці будуть оголошені 28 червня. Після цього Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Путіним під час своєї поїздки в Європу.