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У Гельсінкі на мітинги вийшло вже понад 2,5 тис. осіб

У Гельсінкі на мітинги вийшло вже понад 2,5 тис. осіб

Київ • УНН

 • 9236 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У центрі фінської столиці проходять мітинги - на підтримку і проти саміту, який відбудеться в понеділок між лідерами США Дональдом Трампом і РФ Володимиром Путіним. В акції протесту беруть участь уже близько 2,5 тис. осіб, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення поліції Гельсінкі.

“Демонстрація в HelsinkiCalling перемістилась на Сенатську площу. На площі налічується приблизно 2500 чоловік, включаючи відвідувачів Гельсінкі. Ми забезпечуємо громадський порядок та безпеку”, — пишуть правоохоронці.

Так, HelsinkiCalling виступає за дотримання прав людини, свободи слова та демократії.

Демонстрації організовані безпартійним об’єднанням громадян “Гельсінкі за права людини”. Мережа складається з широкого кола представників громадянського суспільства, таких як журналісти, вчені, письменники і підприємці.

Одночасно з акцією протесту, неподалік проходив мітинг на підтримку Трампа. На цей захід прийшли, за оцінками поліції, близько 50 осіб.

Як повідомляв УНН, у Гельсінкі масові акції проходять, зокрема і на підтримку Україні.

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