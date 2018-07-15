У Гельсінкі на мітинги вийшло вже понад 2,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У центрі фінської столиці проходять мітинги - на підтримку і проти саміту, який відбудеться в понеділок між лідерами США Дональдом Трампом і РФ Володимиром Путіним. В акції протесту беруть участь уже близько 2,5 тис. осіб, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення поліції Гельсінкі.
“Демонстрація в HelsinkiCalling перемістилась на Сенатську площу. На площі налічується приблизно 2500 чоловік, включаючи відвідувачів Гельсінкі. Ми забезпечуємо громадський порядок та безпеку”, — пишуть правоохоронці.
Так, HelsinkiCalling виступає за дотримання прав людини, свободи слова та демократії.
Демонстрації організовані безпартійним об’єднанням громадян “Гельсінкі за права людини”. Мережа складається з широкого кола представників громадянського суспільства, таких як журналісти, вчені, письменники і підприємці.
Одночасно з акцією протесту, неподалік проходив мітинг на підтримку Трампа. На цей захід прийшли, за оцінками поліції, близько 50 осіб.
Як повідомляв УНН, у Гельсінкі масові акції проходять, зокрема і на підтримку Україні.