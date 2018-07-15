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У Гельсінкі напередодні саміту Путіна і Трампа почались акції протестів

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У Гельсінкі в неділю, 15 липня, проходять масові акції протесту, зокрема і на підтримку Україні. Про це в мережі Twitter пише Посол України в Фінляндії Андрій Олефіров, передає УНН.

Посол, зокрема, оприлюднив знімки протестуючих з плакатами на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також із закликами звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.

Крім того, Олефіров запрошує на зустріч із Наталією Каплан, сестрою Сенцова, заплановану 15 липня о 17:30 за місцевим часом.

До протестів закликає і спільнота “HelsinkiCalling”, яка виступає за дотримання прав людини, свободи слова та демократії.

Демонстрації організовані безпартійним об’єднанням громадян “Гельсінкі за права людини”. Мережа складається з широкого кола представників громадянського суспільства, таких як журналісти, вчені, письменники і підприємці.

Нагадаємо, поліція Гельсінкі закликала людей не стояти біля вікон і не виходити на балкони під час проїзду кортежів президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

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