У Гельсінкі напередодні саміту Путіна і Трампа почались акції протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Гельсінкі в неділю, 15 липня, проходять масові акції протесту, зокрема і на підтримку Україні. Про це в мережі Twitter пише Посол України в Фінляндії Андрій Олефіров, передає УНН.
Посол, зокрема, оприлюднив знімки протестуючих з плакатами на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також із закликами звільнити українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.
Крім того, Олефіров запрошує на зустріч із Наталією Каплан, сестрою Сенцова, заплановану 15 липня о 17:30 за місцевим часом.
До протестів закликає і спільнота “HelsinkiCalling”, яка виступає за дотримання прав людини, свободи слова та демократії.
Демонстрації організовані безпартійним об’єднанням громадян “Гельсінкі за права людини”. Мережа складається з широкого кола представників громадянського суспільства, таких як журналісти, вчені, письменники і підприємці.
Нагадаємо, поліція Гельсінкі закликала людей не стояти біля вікон і не виходити на балкони під час проїзду кортежів президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.