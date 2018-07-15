В Хельсинки накануне саммита Путина и Трампа начались акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Хельсинки в воскресенье, 15 июля, проходят массовые акции протеста, в том числе и в поддержку Украины. Об этом в сети Twitter пишет Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает УНН.
Посол, в частности, обнародовал снимки протестующих с плакатами в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с призывами освободить украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Кроме того, Олефиров приглашает на встречу с Натальей Каплан, сестрой Сенцова, запланированную 15 июля в 17:30 по местному времени.
К протестам призывает и сообщество "HelsinkiCalling", которая выступает за соблюдение прав человека, свободы слова и демократии.
Демонстрации организованы беспартийным объединением граждан "Хельсинки за права человека". Сеть состоит из широкого круга представителей гражданского общества, таких как журналисты, ученые, писатели и предприниматели.
Напомним, полиция Хельсинки призвала людей не стоять у окон и не выходить на балконы во время проезда кортежей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.