Поліція Гельсінкі закликала не дивитися з вікон на кортежі Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Поліція Гельсінкі закликала людей не стояти біля вікон і не виходити на балкони під час проїзду кортежів президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Про це сказав представник столичного поліцейського управління Фінляндії Хейккі Копперойнен, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Не варто перебувати біля вікон і на балконах, якщо видно, що наближається кортеж. Не варто також відкривати вікна. Ми не можемо стежити за всіма городянами, але це, напевно, приверне нашу увагу і увагу служб безпеки гостей. Це може привести до проведення додаткових операцій", - сказав представник поліції Гельсінкі.
Він пояснив, що поліція може прийти з інспекцією додому до людини, що порушує це попередження. При цьому спостерігати за кортежами можна буде, наприклад, з піщаної зони парку на вулиці Південна Еспланада і зі сходинок будівлі фінського парламенту.
Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Гельсінкі відбудеться 16 липня.