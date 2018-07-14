Поліція Гельсінкі закликала не дивитися з вікон на кортежі Путіна і Трампа

"Не варто перебувати біля вікон і на балконах, якщо видно, що наближається кортеж. Не варто також відкривати вікна. Ми не можемо стежити за всіма городянами, але це, напевно, приверне нашу увагу і увагу служб безпеки гостей. Це може привести до проведення додаткових операцій", - сказав представник поліції Гельсінкі.

Він пояснив, що поліція може прийти з інспекцією додому до людини, що порушує це попередження. При цьому спостерігати за кортежами можна буде, наприклад, з піщаної зони парку на вулиці Південна Еспланада і зі сходинок будівлі фінського парламенту.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Гельсінкі відбудеться 16 липня.