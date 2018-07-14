Bloomberg: плани проведення саміту Трампа і Путіна залишаються в силі

“Він (саміт) в силі”, — наводить агентство відповідь Сандерс.

Раніше в п’ятницю лідери Демократичної партії в Конгресі США закликали до скасування зустрічі, після того, як заступник міністра юстиції Рід Розенстайн оголосив про пред’явлення заочних звинуваченні 12 передбачуваним співробітникам військової розвідки РФ в рамках розслідування обставин іноземного втручання в хід американських виборів в 2016 році. На думку лідера демократичної меншості в сенаті Чака Шумеру, Трампу варто було б скасувати зустріч з Путіним “до тих пір, поки Росія не зробить наочних і прозорих кроків з тим, щоб довести, що вона не буде втручатися в майбутні вибори” в США.

Як повідомляв УНН, Трамп завершив візит до Великої Британії.