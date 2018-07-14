Bloomberg: плани проведення саміту Трампа і Путіна залишаються в силі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Гельсінкі намічена як і раніше на 16 липня. Про це повідомило в п’ятницю інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, передає УНН.
“Він (саміт) в силі”, — наводить агентство відповідь Сандерс.
Раніше в п’ятницю лідери Демократичної партії в Конгресі США закликали до скасування зустрічі, після того, як заступник міністра юстиції Рід Розенстайн оголосив про пред’явлення заочних звинуваченні 12 передбачуваним співробітникам військової розвідки РФ в рамках розслідування обставин іноземного втручання в хід американських виборів в 2016 році. На думку лідера демократичної меншості в сенаті Чака Шумеру, Трампу варто було б скасувати зустріч з Путіним “до тих пір, поки Росія не зробить наочних і прозорих кроків з тим, щоб довести, що вона не буде втручатися в майбутні вибори” в США.
Як повідомляв УНН, Трамп завершив візит до Великої Британії.