Bloomberg: планы проведения саммита Трампа и Путина остаются в силе

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41793 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103281 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125211 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132677 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169457 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153524 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141235 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181516 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Bloomberg: планы проведения саммита Трампа и Путина остаются в силе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки намечена по-прежнему на 16 июля. Об этом сообщил в пятницу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает УНН.

“Он (саммит) в силе”, — приводит агентство ответ Сандерс.

Ранее в пятницу лидеры Демократической партии в Конгрессе США призвали к отмене встречи в верхах после того, как заместитель министра юстиции Род Розенстайн объявил о предъявлении заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. По мнению лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, Трампу следовало бы отменить встречу с Путиным “до тех пор, пока Россия не предпримет наглядных и транспарентных шагов с тем, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в будущие выборы” в США.

Как сообщал УНН, Трамп завершил визит в Великобританию.

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