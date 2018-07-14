Bloomberg: планы проведения саммита Трампа и Путина остаются в силе

“Он (саммит) в силе”, — приводит агентство ответ Сандерс.

Ранее в пятницу лидеры Демократической партии в Конгрессе США призвали к отмене встречи в верхах после того, как заместитель министра юстиции Род Розенстайн объявил о предъявлении заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. По мнению лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, Трампу следовало бы отменить встречу с Путиным “до тех пор, пока Россия не предпримет наглядных и транспарентных шагов с тем, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в будущие выборы” в США.

Как сообщал УНН, Трамп завершил визит в Великобританию.