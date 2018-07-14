Трамп завершив візит до Великої Британії

Як показують заяви Трампа на прес-конференції з прем’єр-міністром Терезою Мей, Вашингтон і Лондон бачать один в одному найближчих союзників, незважаючи на те, що іноді висловлювання американського лідера, зроблені напередодні візиту, і дозволяли в цьому засумніватися.

“Я присвоїв би цим (особливим) відносинам, якщо обирати категорію, найвищий рівень, — сказав Трамп на прес-конференції по завершенні переговорів з Мей в заміській прем’єрської резиденції Чекерс. За словами американського президента, Сполучене Королівство — це “особлива країна”, в якій живуть “особливі люди”. Він також нагадав, що його зв’язки з Великою Британією міцні ще і з тієї причини, що його мати народилася в Шотландії.

На прес-конференції Трамп в традиційній для нього манері назвав подібні припущення “помилковими новинами” (щодо м’якого варіанту Brexit) і розповів, що, насправді, бачить блискуче майбутнє для торгових відносин між країнами. “Ми хочемо торгувати з Великою Британією, а Велика Британія хоче торгувати з нами. Це (Brexit) відмінна можливість зробити товарообіг між нами в два, три, чотири рази більше”, — сказав він.

“Я не критикував, у мене велику повагу до прем’єр-міністра. Я сказав, що вона повинна приймати рішення з приводу того, що їй робити. Але те, про що я попросив Терезу, — гарантувати, що в нашій торгівлі не буде обмежень”, — сказав президент США, зазначивши, що ЄС “жахливо обдурили США”, що “буде мати свою ціну”. “Я також сказав, що ця жінка робить фантастичну, відмінну роботу”, — сказав Трамп, знову нагородив Мей компліментом.