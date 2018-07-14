Трамп завершил визит в Великобританию

Как показывают заявления Трампа на пресс-конференции с премьер-министром Терезой Мэй, Вашингтон и Лондон видят друг в друге ближайших союзников, несмотря на то, что иногда высказывания американского лидера, сделанные в преддверии визита, и позволяли в этом усомниться.

“Я присвоил бы этим (особым) отношениям, если выбирать категорию, самый высокий уровень, — сказал Трамп на пресс-конференции по завершении переговоров с Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс. По словам американского президента, Соединенное Королевство — это “особая страна”, в которой живут “особые люди”. Он также напомнил, что его связи с Великобританией крепки еще и по той причине, что его мать родилась в Шотландии.

На пресс-конференции Трамп в традиционной для него манере назвал подобные предположения “ложными новостями” (относительно мягкого варианта Brexit) и рассказал, что, на самом деле, видит блестящее будущее для торговых отношений между странами. “Мы хотим торговать с Великобританией, а Великобритания хочет торговать с нами. Это (Brexit) отличная возможность сделать товарооборот между нами в два, три, четыре раза больше”, — сказал он.

“Я не критиковал, у меня большое уважение к премьер-министру. Я сказал, что она должна принимать решения по поводу того, что ей делать. Но то, о чем я попросил Терезу, — гарантировать, что в нашей торговле не будет ограничений”, — сказал президент США, отметив, что ЕС “ужасно обманули США”, что “будет иметь свою цену”. “Я также сказал, что эта женщина делает фантастическую, отличную работу”, — сказал Трамп, вновь наградив Мэй комплиментом.