В Хельсинки на митинги вышло уже более 2,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В центре финской столицы проходят митинги - в поддержку и против саммита, который состоится в понедельник между лидерами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным. В акции протеста участвуют уже около 2,5 тыс. человек, сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции Хельсинки.
"Демонстрация в HelsinkiCalling переместилась на Сенатскую площадь. На площади насчитывается примерно 2500 человек, включая посетителей Хельсинки. Мы обеспечиваем общественный порядок и безопасность", - пишут правоохранители.
Так, HelsinkiCalling выступает за соблюдение прав человека, свободы слова и демократии.
Демонстрации организованы беспартийным объединением граждан "Хельсинки за права человека". Сеть состоит из широкого круга представителей гражданского общества, таких как журналисты, ученые, писатели и предприниматели.
Одновременно с акцией протеста, возле проходил митинг в поддержку Трампа. На это мероприятие пришли, по оценкам полиции, около 50 человек.
Как сообщал УНН, в Хельсинки массовые акции проходят, в том числе и на поддержку Украины.