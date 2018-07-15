В Хельсинки на митинги вышло уже более 2,5 тыс. человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46212 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104566 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169961 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153643 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141321 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181869 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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В Хельсинки на митинги вышло уже более 2,5 тыс. человек

В Хельсинки на митинги вышло уже более 2,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 9225 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В центре финской столицы проходят митинги - в поддержку и против саммита, который состоится в понедельник между лидерами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным. В акции протеста участвуют уже около 2,5 тыс. человек, сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции Хельсинки.

"Демонстрация в HelsinkiCalling переместилась на Сенатскую площадь. На площади насчитывается примерно 2500 человек, включая посетителей Хельсинки. Мы обеспечиваем общественный порядок и безопасность", - пишут правоохранители.

Так, HelsinkiCalling выступает за соблюдение прав человека, свободы слова и демократии.

Демонстрации организованы беспартийным объединением граждан "Хельсинки за права человека". Сеть состоит из широкого круга представителей гражданского общества, таких как журналисты, ученые, писатели и предприниматели.

Одновременно с акцией протеста, возле проходил митинг в поддержку Трампа. На это мероприятие пришли, по оценкам полиции, около 50 человек.

Как сообщал УНН, в Хельсинки массовые акции проходят, в том числе и на поддержку Украины.

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