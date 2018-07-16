Усиленные меры безопасности и акции с украинцами: посол о саммите Путина и Трампа

"Вчера состоялось несколько акций, несколько небольших акций проходит и сегодня, в том числе с участием украинцев. Вчера украинцы, проживающие здесь, а также большая группа, приехавшая с Украины, присоединились к большой акции в центре города. Украинцы были с плакатами, поэтому было приятно, что не только финские СМИ, но и AFP или France24 так или иначе не могли обойти украинскую группу", - рассказал он.

Так, за минувшие сутки в центре Хельсинки в массовых мероприятиях приняли участие около 2,5 тыс. человек.

"Кроме того, вчера прибыла двоюродная сестра Олега Сенцова - госпожа Каплан, она тоже участвовала в этой акции. Она выступала с трибуны, слышали все присутствующие", - сказал посол.

Позже в воскресенье, по его словам, для финских и одного американского СМИ была организована пресс-конференция в посольстве, также была встреча с общиной, финнами, дипломатами.

Олефиров напомнил, что сегодня президент США Дональд Трамп уже встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

"Ожидаем переговоры в узком формате между президентом США и РФ после первого часа. Затем в расширенном формате состоится встреча как рабочий ланч. После этого ожидается общий подход к прессе Трампа и Путина. После совместного подхода к прессе президент Трамп должен покинуть территорию Финляндии, президент Финляндии встретится с Путиным, после чего Путин также оставит Финляндию, а президент Финляндии даст пресс-конференцию по результатам: его мысли, оценка встреч, которые состоятся сегодня", - сказал дипломат.

Отметим, по информации Белого дома, встреча Путина и Трампа лицом к лицу начнется в 13:20 и продлится полтора часа.

По словам посла, сегодня масштабных акций в финской столице не запланировано. По сообщению полиции Финляндии, правоохранители сегодня получили всего 13 сообщений об организации митингов.

"Акции и мероприятия - это все было вчера, здесь лишь небольшие акции, потому что весь центр физически перекрыт. Акции должны быть не только ради акции - в наше время необходимо, чтобы поняли, за что именно ты выступаешь. Собственно, сейчас вся центральная площадь, где находится офис президента Финляндии, перекрыта. Запретов проводить акции в других местах не было, все они были проведены вчера", - сказал он.

В то же время в полиции Хельсинки отметили, что перекрытие движения возле офиса президента продлится несколько часов. Кроме того, в ближайшее время ожидаются кратковременные перекрытия движения на всей территории центра Хельсинки.

Олефиров также пояснил сообщения СМИ о том, что полиция призвала граждан не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа.

"Речь идет не просто о том, чтобы не выглядывать в окна. Просят не выглядывать в открытые окна, для того, чтобы не спровоцировать охрану, чтобы они не подумали, что кто-то прячется. Никогда не слышал, чтобы случалось что-то в мире от этого, но такие предостережения существуют", - сказал он.

По его словам, на время саммита меры безопасности в столице были усилены.

"Предварительно финские правоохранители сообщили, что во-первых, те, кто прилетают даже из шенгенских стран, должны быть готовы к тому, что у них могут проверить паспорт - до паспортного контроля внутри Шенгенской зоны", - отметил он.

Посол пояснил, что обычно пограничники на проверяют паспорта граждан из Шенгенской зоны.

"Во-вторых, в аэропорту и на улицах вдвое больше полицейских машин. Кроме того, самое важное - кортеж сопровождения. Исключительная зона - это центральная зона, где находится офис президента - там, скажем, два квартала по периметру 360 градусов перекрыты, установлены блоки, и эту территорию по периметру охраняет полиция Финляндии", - отметил он.

По словам посла, сопровождение и ограничения ни в коем случае не мешает движению другого транспорта на улицах города.