Трамп назвал встречу с Путиным тет-а-тет "очень хорошим началом"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает состоявшуюся встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки с глазу на глаз "очень хорошим началом". Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать итоги прошедших переговоров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, что это очень хорошее начало для всех", - сказал хозяин Белого дома.
Переговоры Путина с Трампом с глазу на глаз длились более двух часов, в настоящее время лидеры проводят встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.
В начале встречи Трамп и Путин пожали друг другу руки. Во время встречи двух лидеров возникло небольшой неловкий момент: президент Трамп сначала подмигнул Путину, а затем президенты не могли решить, кому выступать первым.