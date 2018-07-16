Трамп назвал встречу с Путиным тет-а-тет "очень хорошим началом"

"Я думаю, что это очень хорошее начало для всех", - сказал хозяин Белого дома.

Переговоры Путина с Трампом с глазу на глаз длились более двух часов, в настоящее время лидеры проводят встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

В начале встречи Трамп и Путин пожали друг другу руки. Во время встречи двух лидеров возникло небольшой неловкий момент: президент Трамп сначала подмигнул Путину, а затем президенты не могли решить, кому выступать первым.