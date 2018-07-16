Путін заявив, що хотів перемоги Трампа на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів, щоб Дональд Трамп виграв президентські вибори в США, тому що Трамп говорив про нормалізацію відносин з Росією, передає кореспондент УНН.
"Я хотів, щоб Трамп виграв, бо він говорив про нормалізацію відносин з Росією", - сказав Путін.
Він також заявив, що всі звинувачення про втручання Росії у вибори розсипаються в американському суді.
Як повідомляв УНН, 16 липня президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели переговори віч-на-віч. Приватні перемовини лідерів двох держав тривали більше двох годин.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч "дуже гарним початком".
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ця зустріч (із Трампом) - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США.