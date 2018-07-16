Путин заявил, что хотел победы Трампа на выборах

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44332 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125957 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133374 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169779 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181735 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Путин заявил, что хотел победы Трампа на выборах

Путин заявил, что хотел победы Трампа на выборах

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел, чтобы Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, потому что Трамп говорил о нормализации отношений с Россией, передает корреспондент УНН.

"Я хотел, чтобы Трамп выиграл, потому что он говорил о нормализации отношений с Россией", - сказал Путин.

Он также заявил, что все обвинения о вмешательстве России в выборы рассыпаются в американском суде.

Как сообщал УНН, 16 июля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры тет-а-тет. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки  "очень хорошим началом".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.

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