Путин заявил, что хотел победы Трампа на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел, чтобы Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, потому что Трамп говорил о нормализации отношений с Россией, передает корреспондент УНН.
"Я хотел, чтобы Трамп выиграл, потому что он говорил о нормализации отношений с Россией", - сказал Путин.
Он также заявил, что все обвинения о вмешательстве России в выборы рассыпаются в американском суде.
Как сообщал УНН, 16 июля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры тет-а-тет. Частные переговоры лидеров двух государств продолжались более двух часов.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки "очень хорошим началом".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эта встреча (с Трампом) - первый шаг к оздоровлению отношений России и США.