Путін про зустріч із Трампом: перший крок до оздоровлення відносин Росії і США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Ця зустріч - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США. На цьому наголосив під час прес-конференції президент РФ Володимир Путін після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
"Путін на прес-конференції з Трампом: Ця зустріч - перший крок до оздоровлення відносин Росії і США", - навів слова президента РФ у Twitter журналіст Дмитро Смірнов.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі віч-на-віч "дуже гарним початком".
Додамо, переговори Путіна з Трампом віч-на-віч тривали понад дві години, потім лідери провели зустріч у розширеному складі в присутності в тому числі очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Майкла Помпео.