Путин о встрече с Трампом: первый шаг к оздоровлению отношений России и США

"Путин на пресс-конференции с Трампом: Эта встреча - первый шаг к оздоровлению отношений России и США", - привел слова президента РФ в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".

Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, после лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.