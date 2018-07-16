Путин о встрече с Трампом: первый шаг к оздоровлению отношений России и США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Эта встреча - первый шаг к оздоровлению отношений России и США. Об этом заявил во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
"Путин на пресс-конференции с Трампом: Эта встреча - первый шаг к оздоровлению отношений России и США", - привел слова президента РФ в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки лицом к лицу "очень хорошим началом".
Добавим, переговоры Путина с Трампом лицом к лицу продолжались более 2 часов, после лидеры провели встречу в расширенном составе в присутствии в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.