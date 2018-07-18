Трампа розкритикував навіть лояльний до нього консервативний Fox News
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Перша двостороння зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі справила шокуюче враження на американську і європейську громадську думку. Німецька Die Zeit звертає особливу увагу на те, що американського лідера розкритикував навіть зазвичай лояльний до нього консервативний телеканал Fox News, інформує УНН.
“На жаль, із боку Росії не зроблено жодної поступки з тих питань, які необхідно було вирішити. І що ще більш сумно, Трамп навіть не зробив жодної заяви від імені Сполучених Штатів зі цих питань ... Незважаючи на те що держави підтримують різні сторони у сирійському конфлікті, Трамп заявив, що разом із Путіним вони почнуть роботу над наданням гуманітарної допомоги народу Сирії, навіть незважаючи на те, що сама необхідність у ній багато в чому викликана безкорисливою підтримкою сирійського диктатора Башара Асада з боку Путіна”, — пише Fox News.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трампа розкритикували після саміту з Путіним
Журналісти консервативного телеканалу також стурбовані тим, що Трамп не виступив на підтримку балтійських країн-членів НАТО в зв’язку “з територіальними погрозами, з якими вони постійно стикаються”. Окремі претензії висловлюють з приводу того, що президент США жодного разу не засудив або хоча б не згадав “незаконні дії Путіна в Криму і в Україні”. Навіть про те, що США незмінно прихильні принципу територіальної цілісності України, заявив не Трамп, а сам Путін.
Нагадаємо, перед самітом американський лідер Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак очікує критику в свою сторону, незважаючи на підсумки переговорів.