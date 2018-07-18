Трампа раскритиковал даже лояльный к нему консервативный Fox News

"К сожалению, со стороны России не сделано ни одной уступки по тем вопросам, которые необходимо было решить. И что еще более печально, Трамп даже не сделал ни одного заявления от имени Соединенных Штатов по этим вопросам… Несмотря на то что государства поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, Трамп заявил, что вместе с Путиным они начнут работу над оказанием гуманитарной помощи народу Сирии, даже несмотря на то, что сама необходимость в ней во многом вызвана бескорыстной поддержкой сирийского диктатора Башара Асада со стороны Путина", - пишет Fox News.

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Журналисты консервативного телеканала также обеспокоены тем, что Трамп не выступил в поддержку балтийских стран — членов НАТО в связи «с территориальными угрозами, с которыми они постоянно сталкиваются». Отдельные претензии высказывают по поводу того, что президент США ни разу не осудил или хотя бы не упомянул «незаконные действия Путина в Крыму и на Украине». Даже о том, что США неизменно привержены принципу территориальной целостности Украины, заявил не Трамп, а сам Путин.

Напомним, перед саммитом американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако ожидает критику в свою сторону, несмотря на итоги переговоров.