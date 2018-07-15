Трамп упевнений, що після зустрічі з Путіним американці його розкритикують

“Я вирушаю в Гельсінкі, Фінляндія і з нетерпінням чекаю зустрічі з Путіним завтра. На жаль, як би вдало я не проявив себе на саміті, навіть якби мені видали велике місто Москва в якості компенсації за всі гріхи і зло, вчинені Росією протягом багатьох років, мене все одно зустрінуть зі критикою, що я був недостатньо хороший і мені повинні були до того ж видати Санкт-Петербург”, — написав президент.

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Він зазначив, що більшість американських засобів масової інформації є “ворогами народу”, а всі демократи знають, як перешкоджати і протистояти. Трамп додав, що це є причиною розбрату і ненависті, що поширилися в США, проте зазначив, що коли-небудь вона “зцілиться”.

Нагадаємо, саміт президентів США та РФ пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. У листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.

За півтора року з моменту вступу Трампа на посаду президента США у них з Путіним відбулося кілька телефонних розмов.