Трамп уверен, что после встречи с Путиным американцы его раскритикуют

“Я отправляюсь в Хельсинки, Финляндия и с нетерпением жду встречи с Путиным завтра. К сожалению, как бы удачно я не проявил себя на саммите, даже если бы мне выдали большой город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией в течение многих лет, меня все равно встретят с критикой, что я был недостаточно хорош и мне должны были к тому же выдать Санкт-Петербург”, — написал президент.

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Он отметил, что большинство американских средств массовой информации является “врагами народа”, а все демократы знают, как препятствовать и противостоять. Трамп добавил, что это является причиной раздора и ненависти, распространившиеся в США, однако отметил, что когда-нибудь она “исцелится”.

Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.