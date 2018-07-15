Трамп прибув у Гельсінкі на зустріч зі Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув у Гельсінкі. У понеділок у столиці Фінляндії він зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним, інформує УНН.
Як раніше повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, початок переговорів заплановано на 13:00. Він зазначив, що зустріч розпочнеться з “бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів”.
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Нагадаємо, саміт президентів РФ і США пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. В листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.