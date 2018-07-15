Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки. В понедельник в столице Финляндии он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, передает УНН.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, начало переговоров запланировано на 13:00. Он отметил, что встреча начнется с “беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков”.
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Напомним, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.