Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, начало переговоров запланировано на 13:00. Он отметил, что встреча начнется с “беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков”.

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Напомним, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.